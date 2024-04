ELEZIONI A GIULIANOVA / SONO QUATTRO I CANDIDATI A SINDACO: COSTANTINI, ORTOLANI, DI MASSIMANTONIO E LANCIOTTI… MA FORSE DIVENTANO CINQUE

Le elezioni a Giulianova, per qualcuno come Marco e Andrea Marà sono diventate una questione di "famiglia". La loro associazione, che con una certa puntigliosità un po’ sguaiata, tipica di cerca di accreditarsi agli occhi degli altri come “vittima” di chissà quale “gomblotto”, ha voluto scriverci mettendo in dubbio il nostro lavoro. Ha avvertito un bisogno di smentita… chissà se lo ha fatto anche nei confronti del quotidiano, dal quale avevamo raccolto e rilanciato la notizia. Ci risulta che Marà si stia dando molto da fare alla ricerca di un candidato sindaco, da mettere contro l'uscente Costantini… chissà forse smentirà anche questo… e magari anche che si tratta di Romolo Lanciotti, ex coordinatore dimissionario di Fratelli D'Italia. Vedremo come a andrà, del resto la verità prima i poi viene alla luce…

In attesa di altre smentite, veniamo alle ultime news, stavolta raccontate dal Messaggero, che di Giulianova ha da sempre una lettura profondissima.

Certo, mai come quella dell‘associazione Fare, dei fratelli…

Scrive oggi Il Messaggero. “Ancora novità nell'ormai variegato panorama politico di Giulianova in vista delle elezioni amministrative dell'otto e nove giugno. La prima riguarda la sinistra. Daniele Di Massimantonio sarà il candidato appoggiato da Unione Popolare, di cui è leader, Sinistra Italiana e socialisti e potrebbe scendere in campo con tre liste. La notizia più clamorosa al momento riguarda il tirarsi fuori dalla competizione da parte di Evoluzione sostenibile di Francesco Mastromauro (e Archimede Forcellese anche dopo la rinuncia candidato sindaco da parte di Gianluca Grimi che era sostenuto pure da Azione di Sottanelli che in un cantuccio coltiva anche la possibilità di candidare Valentina Piccione, attuale consigliera comunale e già candidata alle ultime regionali. Al lavoro anche Marco Marà con le sue due liste tra le quali quella dei giovani di Insider. Novità anche per la lista di "Fratelli D'Italia" che, oltre ad aver riconquistato Paolo Vasanella, vedrà tra i suoi nomi anche quello di Gianni Mastrilli. Intanto, in un documento ufficiale, il direttivo di Evoluzione Sostenibile ha confermato la sua assenza dalle prossime lezioni comunali. Nel finale di giornata due novità. L'onorevole Sottanelli si stacca dal gruppo di Marco Marà e si presenterà con un proprio candidato, Valentina Piccione, e due liste a sostegno”.

E, per finire, la nota di Il Cittadino Governante, Partito Democraticoe Movimento 5 Stelle:





LA COALIZIONE DELLE FORZE PROGRESSISTE, DI SINISTRA E AMBIENTALISTE C’È!



La richiesta di una larga parte della città di dare vita ad una coesa e coerente coalizione di centrosinistra ha trovato risposta. Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Il Cittadino Governante, dopo un confronto incessante, svolto con passione e determinazione, hanno dato vita ad una coalizione che vuole offrire una nuova prospettiva di buona, attenta e cristallina amministrazione pubblica in alternativa al centrodestra a guida leghista. La nostra proposta di governo per Giulianova si basa su un programma fortemente innovativo, attento ai reali bisogni di tutti i suoi cittadini, finalizzato al buongoverno in tutti i settori amministrativi con onestà, trasparenza e competenza, nell’ottica di una indispensabile sostenibilità ambientale e che nei prossimi giorni illustreremo. Per la sua realizzazione sono indispensabili: preparazione politico-amministrativa dei suoi protagonisti, capacità di ascolto di tutta la comunità, attenzione al tessuto socio-economico, innovazione di strumenti e soluzioni, volontà di far vivere la democrazia partecipativa. Siamo già al lavoro!! E per questo abbiamo indicato l’avv. Alberta Ortolani, attuale consigliere comunale del Cittadino Governante, come candidata a Sindaco di Giulianova. Alberta nel corso della uscente consiliatura ha dimostrato doti di sensibilità e preparazione, un costante e incisivo impegno, capacità di rappresentare i bisogni della comunità. Crediamo che la coalizione con questa scelta innovi profondamente la vita pubblica giuliese offrendo alla nostra città l’opportunità di eleggere per la prima volta alla carica di sindaco una donna, l’avvocato Ortolani, la cui biografia testimonia la passione civile e politica che da sempre la anima e la competenza con cui da tempo svolge la sua professione di avvocato. Questa coalizione che nella nostra città ha contribuito, in larga misura, all’affermazione di Luciano D’Amico su Marco Marsilio (+9%), è aperta a nuovi contributi tesi ad un ulteriore rafforzamento della stessa. Dopo l'esperienza amministrativa trasformista e piena di gravi lacune dell'attuale Giunta, è il momento di stringersi, concordemente, intorno all’obiettivo di offrire ai cittadini un’amministrazione onesta e competente che faccia di Giulianova un luogo ospitale, con alta qualità della vita e desiderabile per tutti.