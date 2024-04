ELEZIONI / LANCIOTTI “GIULIANOVA HA BISOGNO DI RITROVARE SERENITÀ, CHIUDENDO LA STAGIONE DELLE QUERELE…”

“Ci sto pensando… ho dato la mia disponibilità, ma sto riflettendo sulla possibilità di candidarmi a Sindaco, deciderò presto…”.

Romolo Lanciotti non si sbilancia, la possibilità di candidarsi a Sindaco di Giulianova è una sfida impegnativa, ma certo anche entusiasmante, anche per chi, come nel suo caso, viene da un percorso politico Importante, quello di Fratelli d’Italia, del quale era segretario comunale: “Ho lasciato, perché cinque anni fa il partito mi impose di non appoggiare Costantini, adesso volevano impormi di appoggiarlo… avrei avuto difficoltà nello spiegarlo agli elettori, ho fatto una scelta diversa”.

Una scelta non facile, una sfida importante, complicata dal fatto che “molti candidati che avevano già deciso di scendere in campo con noi, ci sono stati poi per così dire …sfilati e hanno deciso di ripensarci”.

Secondo Lanciotti, Giulianova pretende un “dialogo diverso: in questi cinque anni a Giulianova abbiamo vissuto una stagione di denunce e di querele, ma la politica non può essere questo… abbiamo bisogno di dare ai giuliesi una nuova stagione di serenità”.

Lanciotti ha deciso di prendersi qualche giorno, per sciogliere la riserva sulla candidatura, perché deve valutare tutti i risvolti, anche lavorativi (è titolare di una conosciuta azienda specializzata nella distribuzione di bevande e presidente di un consorzio a Roma), ma se dovesse accettare sarebbe appoggiato da tre liste “Giulianova é…, Insider e una terza lista della quale stiamo definendo il nome, abbiamo già raccolto molte adesioni di persone che vogliono mettersi al servizio della città”.