ELEZIONI / DI MASSIMANTONIO UFFICIALIZZA LA CANDIDATURA A SINDACO DI GIULIANOVA

Sciolta la riserva: con una nota ufficiale, la Sinistra candida Sindaco al Comune di Giulianova Daniele Di Massimantonio.

“Avevo chiesto due giorni per maturare la decisione, ma non perché non fossi deciso o non credessi nell’ importanza della sfida - spiega - è che volevamo capire, io e le forze che mi appoggeranno (Sinistrq Italiana e

Socialista, Unione Popolare, Nos Noi - Nuovi Orizzonti) quale fosse la coalizione da mettere in campo e quante liste preparare. Adesso, è tutto definito”.

Ecco la nota ufficiale:

LA SINISTRA C’È

“Giulianova democratica e antifascista, vittima di una gestione di potere da parte di un sindaco e di una giunta costantemente orientata ad assecondare interessi di parte, lasciando la città in una preoccupante condizione di abbandono e di aumento delle diseguaglianze, merita di avere una possibilità di rinascita e di risanamento. La risposta che viene dal Cittadino Governante, e da quanti si sono ad esso aggregati, è insufficiente e sbagliata, nelle premesse che hanno condotto a questa scelta, nel metodo e nel merito delle proposte offerte. Di fronte alle lcondizioni complessivamente regressive, è necessario che l’area progressista, di sinistra e ambientalista di Giulianova si assuma la responsabilità di essere presente in questa tornata elettorale. Per riportare al centro dell’attenzione pubblica il popolo, i cittadini, la comunità di uomini e di donne che rendono viva Giulianova, con proposte programmatiche che indichino la strada della riduzione delle diseguaglianze, per riportare al centro dell’impegno dei decisori politici il lavoro, lo sviluppo sostenibile, la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo come elemento portante della democrazia. La sinistra dunque c’è e ci sarà. Con una propria autonoma proposta elettorale e con un proprio candidato sindaco, Daniele Di Massimantonio. Un giovane uomo, colto, libero, limpido, profondamente radicato ai valori del progressismo e dell’ambientalismo. Con Daniele, un’altra Giulianova, più giusta e solidale, è possibile”.