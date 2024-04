EUROPEE/ OGGI A ROMA LA FIRMA DELLE CANDIDATURE, ANTONELLA BALLONE: “UN ORGOGLIO POTER CORRERE AL FIANCO DEL SEGRETARIO ANTONIO TAJANI”

Oggi a Roma, con la firma dell’atto formale di accettazione delle candidature, si è di fatto aperta la fase più importante della campagna elettorale di Forza Italia per le Europee. Con l’annuncio della candidatura del segretario nazionale AntonioTajani, infatti, questa avventura si veste di nuovi significati, con l’evidente dimostrazione di quanto Forza Italia creda in questo storico appuntamento. «La mia candidatura è una scelta di responsabilità: l’impegno a mettere il mio percorso, 30 anni di esperienza europea, al servizio della mia parte politica e soprattutto dell’Italia e degli italiani» ha spiegato il segretario

«Poter correre al fianco di un politico dello spessore di Antonio Tajanj, inorgoglisce ancor di più chi, come me, ha scelto di candidarsi non solo per portare a Bruxelles le proprie competenze ed esperienze, ma anche e soprattutto perché crede nelle grandi potenzialità di un territorio, quale quello del Mezzogiorno italiano, che può e deve diventare un a livello internazionale - dichiara Antonella Ballone, candidata nella lista di Forza Italia alle Europee nel Collegio Meridionale- la mia visione d’Europa vede questo territorio come hub - citando lo stesso segretario Tajani - di una nuova idea di sviluppo. Una nuova idea che, nelle prossime settimane, dovrà nutrirsi dell’impegno di noi tutti, perché le urne dell’8-9 giugno ci consegnino un’Europa forte ed un’Italia determinante».

«La candidatura di Antonella Ballone al fianco del Segretario Antonio Tajani, sarà fondamentale per convogliare il consenso di quanti si riconoscono nei valori fondanti il nostro movimento politico, quelli ispirati dal Presidente Silvio Berlusconi - commenta il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, segretario di Forza Italia Abruzzo - la candidatura di Tajani rappresenta anche un validissimo appoggio per la sfida di Antonella Ballone, donna e imprenditrice che, nei molti ruoli del suo impegno professionale, ha saputo farsi portatrice sempre dei valori del nostro territorio»

«La sua lunga e consolidata competenza nell’impresa, insieme alla sua leadership, rendono Antonella Ballone la candidata ideale per rappresentare gli interessi dei nostri territori in Europa.» afferma Fulvio Martusciello, capogruppo Forza Italia Parlamento Europeo.