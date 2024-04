VIDEO/ ELEZIONI A GIULIANOVA- ROMOLO LANCIOTTI SCIOGLIE LA RISERVA: «HO DECISO DI CANDIDARMI A SINDACO E VI SPIEGO IL PERCHE'»

Romolo Lanciotti imprenditore, giuliese doc ha sciolto la riserva ed ha annunciato a certastampa di candidarsi a sindaco di Giulianova. In una lunga intervista rilasciata oggi spiega il perchè si candida: "voglio far tornare a sorridere i giuliesi - ha detto tra le tante cose - voglio ridare un brio alla gente che deve tornare a votare dando loro una igniezione di fiducia perchè la musica cambia. Farò un fondo da donare a don Enzo Manes per tornare a pensare agli ultimi".