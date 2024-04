VIDEO/ ELEZIONI A GIULIANOVA, DANIELE DI MASSIMANTONIO SI PRESENTA E SPIEGA DI COSA HA BISOGNO LA CITTA' PER RINASCERE. PRONTE QUASI TRE LISTE

Punta sui giovani il candidato sindaco Daniele Di Massimantonio e punta anche a poter varare tre liste, due sono sicure. Non riesce a spiegare come mai Mastromauro e Forcellese abbiano deciso di passare il turno in queste elezioni comunali ma ha le idee chiare su cosa ha bisogno Giulianova per ritrovare lo slancio che merita.