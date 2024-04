ELEZIONI A TOSSICIA/ IL CANDIDATO SINDACO PER IL CENTROSINISTRA E' NANDO TIMOTEO

"Da oltre 25 anni al servizio della politico locale, negli ultimi anni ho ricoperto anche il ruolo di Assessore allo Sport e Musei e Commisssrio della Comunità Montona del Gran Sasso.

La scelta è maturata all'interno di un gruppo che si è consolidato da anni, rafforzato con l' ingresso di nuove persone, nuove energie provenienti dal mondo civico e sociale presenti nel paese.

L'obiettivo è quello di creare e portare all' amministrozione del paese uno squadra coesa, promuovendo la partecipazione dei cittadini nelle scelte da compiere con l' obiettivo di creare nuovo entusiasmo e coinvolgimento, finalizzato al benessere dei cittadini ed alla crescita culturale, sociale ed economica. Oltre a questo, risulterà necessario potenziare e migliorore i servizi giù esistenti, soprattutto quelli sanitari e di prossimità ai cittadini, per combattere lo spopolamento che affligge i nostri territori.

Metterò o disposizione il mio impegno oltre che l'esperienza politica ed amministrativa maturata, per rafforzare e migliorare il lovoro svolto in questi anni.

La vicinanza e I' impegno per il territorio, l'ascolto , l'attenzione ai bisogni dei cittadini e delle famiglie , la trasparenza ed il coinvolgimento di tutti, sono i fondamenti da tutti noi condivisi nel programma per gli anni avvenire.

La nostra amministraziane privilegerà, costantemente, l'ascolto ed il confronto e, con l' impegno dei Consiglieri ed il supporto di tutti, vogliamo contribuire a "trasformare il paese che amiamo, nel poese che tutti vorremmo". ll programma completo e la lista dei candidati , saranno presentati at più presto ai cittadini.