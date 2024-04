ELEZIONI / LA PICCIONE SI CANDIDA PER COSTANTINI, MA NON LASCIA AZIONE

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda politica della candidatura della calendjana Valentina Piccione, a Giulianova. Annunciata come possibile candidata Sindaca di Azione, poi come candidata nel Centrodestra in uscita da Azione, la Piccione smentì. Oggi, però, il caso dovrebbe arricchirsi, con l’annuncio della candidatura della stessa Valentina Piccione nella lista di Obiettivo Giulianova, in appoggio al sindaco Jwan Costantini. L’ufficialità è attesa per le prossime ore, ma il dato importante è che comunque la Piccione resterà in Azione e nel direttivo di Azione. Questo significa dunque che il partito dell’onorevole Sottanelli, nel suo ondivagante ricollocarsi un po’ a destra e un po’ a sinistra, a Giulianova abbia scelto di appoggiare il Sindaco uscente? Non si sa. Per ora, l’unica certezza è che la Piccione, esponente di Azione, si candida con Obiettivo Giulianova per Costantini sindaco.