ELEZIONI/ VALENTINA PICCIONE: "ECCO PERCHE' MI CANDIDO CON OBIETTIVO GIULIANOVA"

Il tentativo di costituire un polo di centro moderato per competere alle prossime amministrative non è andato a buon fine. Per senso di responsabilità e nell’interesse prioritario della mia comunità, ho raccolto l’invito di candidarmi nella lista civica “Obiettivo Giulianova” all’interno della quale ho apprezzato lo spirito di squadra e la coesione del gruppo e soprattutto il progetto e il percorso amministrativo che si intende realizzare nei prossimi anni a Giulianova.

Questa scelta in linea con il percorso amministrativo sinora da me intrapreso anche nell’ultima fase in opposizione, muove dalla necessità di proseguire e portare a termine l’azione amministrativa che ha visto realizzare un corposo programma di opere pubbliche e che ha prodotto risultati concreti e tangibili. E' la dichiarazione della candidata Valentina Piccione.