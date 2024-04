ELEZIONI EUROPEE / ANTONELLA BALLONE: “PIÙ CRESCE FORZA ITALIA, PIÙ L’ITALIA SARÀ FORTE IN EUROPA”

Dall’Abruzzo alla Campania, passando per la Basilicata, la Puglia, la Calabria, per finire con incontri in Molise: è una campagna elettorale di grande impegno per Antonella Ballone, candidata con Forza Italia nel Collegio Sud per le prossime elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno. In attesa dell’apertura dei prossimi comitati elettorali (Teramo prima, poi Salerno), l’imprenditrice guarda con grande fiducia al prossimo appuntamento elettorale: “Forza Italia continua a crescere”, sottolinea Antonella Ballone, “lo si percepisce non solo dai sondaggi ma anche dall’entusiasmo che sta accompagnando la nostra campagna elettorale. Di questo sono felice perché piu’ cresce Forza Italia piu’ l’Italia sarà forte nel panorama politico europeo”.

Il prossimo 9 Maggio, alla presenza dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, insieme ai Senatori azzurri Licia Ronzulli e Franco Silvestro, Antonella Ballone taglierà il nastro del suo comitato elettorale di Teramo, con un evento che darà il via ad altri appuntamenti sul vasto territorio del Collegio. “Vogliamo portare avanti questa campagna elettorale”, precisa la Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, “con una presenza fisica tra i cittadini, tra gli elettori, all’interno delle aziende del nostro territorio, per presentare la nostra idea di Europa.”