ELEZIONI EUROPEE/ TAJANI UFFICIALIZZA LE CANDIDATURE ABRUZZESI: «ANTONELLA BALLONE DONNA IMPRENDITRICE DI GRANDE COMPETENZA»

«Abbiamo candidati competenti in Abruzzo con Forza Italia come Antonella Ballone che lavora da tre anni a Bruxelles e conosce l'area Europea molto bene. E' una donna imprenditrice, presidente della camera di commercio del Gran Sasso che ha una grande competenza nel mondo dell'economia ma anche del volontariato. Crediamo che il mondo dell'impresa debba portare persone competenti a Bruxelles ed Antonella Ballone è donna di grande competenza.

Mi candido anch'io anche perchè serve più Italia in Europa e voglio arricchire il dibattito. Essere parte del PPE è imporante e toccherà anche a me correre anche perchè sono insidiato da ottimi candidati». Lo ha detto il vice premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani a Pescara in una conferenza stampa durante la quale ha presentato i candidati abruzzesi tra i quali Antonella Ballone.

Lo scopo è quello di superare il 10% dei consensi.

Antonella Ballone: «Sono felice di scendere in campo in Forza Italia con il Ministro Tajani per rappresentare gli interessi della nostra Italia e del nostro Abruzzo da donna di impresa che tratta da sempre il mondo dell'economia. Sono dentro ad un grande partito che vale doppio e tutto quello che avverrà in Europa è dettato dal PPE e quindi votare Forza Italia è come votare doppio per me».