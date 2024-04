VIDEO/ ELEZIONI A PINETO, CLETO PALLINI CAMBIA PELLE E SI CANDIDA CON IL CENTRODESTRA, CI HA SPIEGATO COME SI E' GIUNTI A QUESTA DECISIONE DOPO AVER MILITATO A LUNGO A SINISTRA

Il centrodestra di Pineto si compatta sul nome di Cleto Pallini: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega si sono stretti attorno alla candidatura di Pallini a sindaco che come molti ricordranno fu ex vice sindaco del Pd nella giunta guidata da Luciano Monticelli e attuale coordinatore di Italia Viva cambiare orientamento per creare una propria lista civica: "Pineto riparte". Abbiamo incontrato Pallini proprio sotto al Municipio che sarà conquistato o da lui o dall'altro candidato di sinistra e ci ha spiegato come mai si è giunti a questa scelta.