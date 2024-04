VIDEO/ ELEZIONI A PINETO, ALBERTO DELL'ORLETTA SI CANDIDA A SINDACO CON PD, AZIONE E M5S NEL SEGNO DELLA CONTINUITA' SOLO DOVE SARA' POSSIBILE

A sinistra il candidato del Pd, Azione e Movimento Cinque Stelle a Pinetol è Alberto Dell'Orletta che è stato il vice di Robert Verrocchio dimessosi per candidarsi in Regione senza, però, essere eletto nella lista del Pd. L'avvocato dell'Orletta porterà avanti il programma avviato da Verrocchio ritoccando quelle parti che necessitano di nuovo slancio. L'accordo con il M5S è stato chiuso in queste ore.