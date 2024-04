ELEZIONI A SANT'EGIDIO/ ALESSANDRO FORLINI E' IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA

E’ ufficiale: Alessandro Forlini capogruppo di “Centrodestra per S.Egidio”, in Consiglio Comunale, sarà candidato alla carica di sindaco con la lista di centrodestra Progetto Comune.

Forlini , ha infatti annunciato la propria candidatura e allestito la sede elettorale in Via Matteotti.



“È con immenso orgoglio e profondo senso di responsabilità che annuncio la mia candidatura a Sindaco nel nostro amato comune- afferma Forlini”



Sant'Egidio alla Vibrata è la nostra casa, il luogo in cui viviamo, lavoriamo e costruiamo il futuro nostro e delle prossime generazioni.

È giunto il momento di riaccendere il nostro paese, spento e fermo al palo, oramai, da 5 anni.



Ho sempre creduto che solo insieme si possa fare la differenza e ora è il momento di trasformare, insieme, queste convinzioni in azione concreta.

Siamo pronti a riprendere il cammino, per riportare la nostra comunità ad essere forte, solidale ed inclusiva.



La lista "Progetto Comune" è pronta a guidare Sant'Egidio fuori dal buio totale in cui si trova per farlo tornare ad essere un paese al passo con i tempi, il paese che merita di essere.



Non vince mai il singolo vincono persone.

Vince chi ha la forza di credere nel valore della collettività, chi ha la determinazione di credere che solo attraverso la condivisione delle idee e dell’impegno si possa raggiungere, davvero, il bene comune”.

Alessandro Forlini, laureato in giurisprudenza e dipendente ufficio finanziario di Giulianova, uomo da sempre di chiara ispirazione di centrodestra, oltre a Capogruppo di Centrodestra per S.Egidio dal 2019 ad oggi (dopo aver fatto un passo indietro a favore della candidatura di Sirio Talvacchia n.d.c.), vanta nel proprio curriculum politico, una candidatura alle elezioni provinciali nel 2004 con Alleanza Nazionale, e l’ assessorato con delega al bilancio dal 2009 al 2019 presso il Comune di S. Egidio alla Vibrata.