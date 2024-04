ELEZIONI EUROPEE / MANOLA DI PASQUALE IN LISTA PER IL PD, LA CORNELI PER I CINQUE STELLE

A poche ore dalla scadenza della presentazione delle liste, prevista per oggi alle 20, sembra destinato a crescere il numero delle donne teramane candidate alle Europee. Alla già ufficializzata imprenditrice Antonella Ballone, in lista per Forza Italia; e all’ avvocata Libera D’Amelio, che correrà per Azione, starebbero per aggiungersi infatti anche Manola Di Pasquale, ex presidente regionale del Partito Democratico e l’ex parlamentare Valentina Corneli per il Movimento Cinque Stelle, senza dimenticare Elisabetta De Blasis, eurodeputata uscente, che pur non essendo teramana di origine, è spessissimo presente in città e provincia. Il meccanismo elettorale delle Europee pretende il doppio voto di genere. L’Italia infatti usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso. Per essere più chiari: se si esprimono due preferenze, dovranno essere di sesso diverso; se si esprimono tre preferenze, dovranno essere due di un sesso e uno di un altro.