ELEZIONI / MONICA DI BLASIO UFFICIALIZZA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO DI TORRICELLA SICURA

Monica Di Blasio si candida ufficialmente alla carica di primo cittadino di Torricella Sicura alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. “Dopo aver ricoperto negli ultimi 15 anni il ruolo di Assessore, sempre con impegno e tanta dedizione, nell’accogliere l’invito di molti cittadini ho accettato di propormi alla guida del mio paese – spiega la Di Blasio – ho scelto quindi di mettermi a completa disposizione della comunità facendo tesoro dell’esperienza maturata e per proseguire nell’attuazione di un progetto di città che saprà trovare stimolo in nuove energie. Con me ci sarà infatti un gruppo di cittadini e di giovani competenti e motivati pronti a mettersi a disposizione della collettività e del paese”

“A coloro che in queste settimane mi hanno chiesto il motivo di questa scelta ho spiegato che a guidarmi sono soltanto la passione e l’amore per la mia comunità” aggiunge il candidato a primo cittadino di Torricella Sicura. “Non rinnego nulla del percorso portato avanti in questi 15 anni di amministrazione e non posso che rivendicare, con forza, i risultati centrati. Purtroppo però quel progetto, nato come civico, negli ultimi anni si è spostato troppo verso una connotazione politica ben definita ed è andato via via caratterizzandosi con personalismi lontani dai miei valori e dalla mia idea di bene comune”.

“Dunque quella di candidarmi alla guida del mio paese è stata una scelta libera e scevra da condizionamenti – conclude Monica Di Blasio – e dove qualcuno ha liberamente deciso di fare un passo indietro, io ho scelto di farne uno in avanti: è arrivato il momento di cambiare! Da parte mia e di questo gruppo ci sarà sempre massimo impegno e trasparenza con Torricella Sicura che potrà tornare ad essere finalmente al centro dell’azione amministrativa”.