ELEZIONI EUROPEE/ SANDRA RENZI E' LA CANDIDATA DI ITALIA VIVA

Sandra Renzi, Dirigente scolastico in Provincia di Teramo, dirigente provinciale di Italia Viva, sarà candidata alle europee nella lista dei riformisti "Stati Uniti d'Europa", che vede insieme Italia Viva, + Europa, Socialisti, Radicali, LibDem e l'Italia C'è.

Ad annunciarlo il presidente regionale di Italia Viva Camillo D'Alessandro.

" Sono molto contento - dichiara D'Alessandro - perché con Sandra Renzi candidiamo un profilo autorevole, una donna impegnata nella scuola e nella cultura, una "militante di idee", appassionata all'impegno politico."

E D'Alessandro fa un appello:

" Cercheremo di spiegarlo in campagna elettorale, ma l'unica possibilità affinché un abruzzese venga eletto è Sandra Renzi. La lista degli Stati Uniti d'Europa è una novità assoluta che non prevede che i giochi siano già fatti, nomi già organizzati, a differenza delle altre liste, dove gli abruzzesi sono riempitivi e gli eletti, soprattutto dei grandi partiti, saranno tutti della Campania e della Puglia. Liste come Azione rischiano di non raggiungere il quorum. Nell lista degli Stati Uniti d'Europa tutto è possibile, il voto utile in Abruzzo si chiama Sandra Renzi. "