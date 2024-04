ELEZIONI A GIULIANOVA/ PAOLO VASANELLA SI CANDIDA CON LA LISTA DI FRATELLI D'ITALIA

Il candidato alle elezioni regionali per la lista “Marsilio Presidente”, Paolo Vasanella, rientra in Fratelli d’Italia e si candida a consigliere comunale per il Comune di Giulianova a sostegno del candidato sindaco Jwan Costantini.

Dopo l’esperienza al Comune di Giulianova, all’interno di una lista civica, che lo ha visto eletto presidente del Consiglio, per Vasanella si tratta di un ritorno alle origini dopo l’esperienza accanto al presidente Marsilio nell’ultima campagna elettorale per la Regione.

“Ho fortemente appoggiato il ritorno in Fratelli d’Italia di Paolo Vasanella. Una persona coerente e leale che ha sempre sostenuto il centrodestra in Regione, facendo passi indietro e rinunciando al ruolo di presidente del Consiglio in Comune a favore del bene dell’intera comunità giuliese. Nella recente campagna elettorale, all’interno della lista che ho voluto personalmente a sostegno della mia candidatura ha raggiunto un importante risultato. Il suo percorso naturale era il ritorno in Fratelli d’Italia e la candidatura in Comune”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Ho avuto modo di conoscere da vicino Paolo Vasanella in questa campagna elettorale. Ci uniscono valori comuni e la visione di progetti importanti. Sono contento che gli uomini che hanno sostenuto il presidente Marsilio nella lista che ho coordinato, adesso trovino importanti sbocchi nei consigli comunali, in questo caso con la lista di Fratelli d’Italia. Come lista ‘Marsilio Presidente’ continueremo insieme a lui il lavoro di raccordo sul territorio per costruire un futuro a misura dei cittadini”, ha sottolineato il coordinatore regionale della lista “Marsilio Presidente”, Terenzio Rucci.

“Accogliamo a braccia aperte la candidatura di Paolo Vasanella nella lista di Fratelli d’Italia per le prossime comunali a Giulianova. Vasanella in questi anni ha lavorato in maniera importante per realizzare il programma presentato dal centrodestra nella cittadina balneare e siamo sicuri che rappresenterà un valore aggiunto per il sindaco Costantini anche nel prossimo futuro. La sua lealtà e la collaborazione che si è instaurata in questi mesi rappresentano una garanzia per Fratelli d’Italia a Giulianova”, ha detto la coordinatrice provinciale di Teramo di Fratelli d’Italia, Marilena Rossi.