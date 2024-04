ELEZIONI EUROPEE/ ITALIA VIVA CI RIPENSA SU SANDRA RENZI IN ATTESA DI MATTEO RENZI

"Sulla candidatura di Sandra Renzi alle europee siamo in attesa di vedere il quadro definitivo delle liste ed in particolare la disponibilità di Matteo Renzi alla candidatura.



Ciò che vogliamo evitare è la confusione con il voto che rischierebbe di provocare due identici cognomi nella stessa lista. Per ora Sandra Renzi resta a disposizione come candidatura, nelle prossime ora vedremo cosa succederà."