ELEZIONI GIULIANOVA / SABATO S’INAIGURA LA SEDE DI FORZA ITALIA

Sabato 4 maggio alle ore 16:30, in via Thaon de Revel 34, verrà inaugurata ufficialmente la sede elettorale della lista di Forza Italia che concorrerà alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Saranno presenti l' On. Nazario Pagano, Presidente della Prima Commissione della Camera dei Deputati e Segretario regionale del partito; Emiliano Di Matteo, Capogruppo di Forza Italia in Regione e Rita Ettorre, Coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Teramo.

"La sede elettorale rappresenterà uno spazio di ascolto e di confronto con i cittadini, un luogo di condivisione di idee e proposte per il futuro della nostra Giulianova." spiega il vicesindaco Lidia Albani