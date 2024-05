ELEZIONI / SABATO S’INAUGURA LA SEDE TERAMANA DI ANTONELLA BALLONE

E’ in programma per SABATO 4 MAGGIO, alle ore 11,30, in via Po 92 a Teramo, l’inaugurazione della sede elettorale di Antonella Ballone candidata alle Elezioni Europee 2024 con Forza Italia, nel Collegio Meridionale.

All’evento, prenderanno parte;

Licia Ronzulli - Vicepresidente del Senato,

Fulvio Martusciello - Capogruppo Forza Italia al Parlamento Europeo,

Franci Silvestro - Senatore e Presidente della Commissione Bicamerale per le questioni regionali Nazario Pagano - Presidente della Prima Commissione della Camera dei Deputati e Segretario Regionale Forza Italia Abruzzo

Lorenzo Sospiri - Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo

Daniele D'Amario - Sottosegretario Giunta Regione Abruzzo

Roberto Santangelo - Assessore Welfare e Sociale Regione Abruzzo

Emiliano Di Matteo - Capogruppo Forza Italia in Regione Abruzzo



Oltre alle rappresentanze provinciali e comunali del partito