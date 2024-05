ELEZIONI / ESCLUSIONE CLAMOROSA: FDI NON CANDIDA LA DE BLASIS (MA NESSUNO SA PERCHÉ)

In cauda venenum, dicevano i padri latini: il veleno è nella coda, come a dire che tutto può succedere all’ultimo minuto. E così è andata, in Abruzzo, al momento della presentazione delle candidature per le europee, quando si è scoperto che l’europarlamentare uscente Elisabetta De Blasis, non era presente nella lista di Fratelli d’Italia. Eppure, la sua era una candidatura sicura, in nome della quale la stessa De Blasis aveva rinunciato ad una candidatura regionale per Marsilio, pur spendendosi molto per lo stesso rieletto presidente in tutta la campagna elettorale.

Quella dell’ufficializzazione della candidatura della De Blasis sembrava solo un proforma, invece al momento della presentazione delle liste, il suo nome in quella di Fratelli d’Italia, guidata dalla Premier Meloni, non c’era più. Nessuna spiegazione ufficiale, anzi: nessuno spiega i motivi di questa inattesa esclusione, ma certo tantissimo amaro in bocca per l’Europarlamentare uscente, con la quale stava collaborando da qualche tempo anche l’ex onorevole leghista Giuseppe Bellachioma. A prendere il posto in lista della De Blasis, sarebbe stata una commercialista vastese, Giovanna Greco, che non ha alcuna esperienza politica precedente.