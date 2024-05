ELEZIONI A GIULIANOVA/ ECCO DUE LISTE PER COSTANTINI SINDACO

Lista “Verso”. Diffusi i nomi dei 16 candidati al Consiglio Comunale che correranno per Jwan Costantini Sindaco.

I nomi dei 16 candidati alle consultazioni comunali di giugno della lista “Verso” sono stati diffusi questa mattina.

Correranno con “Verso” per l’elezione a sindaco di Jwan Costantini:

1. Enrico Avetti

2. Andrea Giovanni Banfi

3. Pina Blasiotti

4. Roberta Brucoli

5. Riccardo Cichella

6. Stefano Di Marcantonio

7. Barbara Di Pancrazio

8. Ida Carina Di Valerio

9. Sara Ferrante

10. Simona Galante

11. Giovanni Massi

12. Annamaria Paolone

13. Alessandro Petrella

14. Giuseppe Tribuiani

15. Luigi Valentini

16. Giorgia Valiante

Soddisfatti la coordinatrice comunale di “Verso”, l’avvocato Pina Blasiotti, ed Jwan Costantini. La lista è armonica, coesa, di valore, sicura di poter essere decisiva per l’affermazione, a giugno, dello schieramento di centro destra.

“Giulianova in Movimento” ufficializza i nomi della lista.



Ufficializzati oggi i nomi dei candidati al Consiglio Comunale di Giulianova della lista “Giulianova in Movimento”, lista che sostiene la candidatura a sindaco di Jwan Costantini.

Corrono dunque con “Giulianova in Movimento”:

1. Francesco Battista

2. Hedia Ben Ismail detta Elena

3. Melania Capeci

4. Alfonso Carullo

5. Andrea D’Antonio

6. Rosalba Di Giuseppe

7. Giuseppe Di Marcantonio detto Pippo

8. Massimiliano Fabretti

9. Antonio Grossi

10. Mia Lo Iacono

11. Andrea Lorenzi

12. Lorenzo Marà

13. Pamela Marà

14. Antonella Marchesani

15. Pietro Meloni

16. Carla Petita

Il coordinatore comunale della lista Giuseppe Di Marcantonio esprime soddisfazione per il buon esito di un impegno comune che ha prodotto la formulazione di una lista valida ed eterogenea. Anche Jwan Costantini manifesta il suo apprezzamento, convinto che “Giulianova in Movimento” sarà fondamentale per il raggiungimento della vittoria dello schieramento.