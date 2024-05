INAUGURATA A GIULIANOVA LA SEDE ELETTORALE DI FORZA ITALIA

Grande entusiasmo ha accompagnato l'inaugurazione della sede elettorale di Forza Italia a Giulianova. L'evento ha visto la presenza di decine di simpatizzanti e sostenitori del partito.

Al taglio del nastro dei locali situati nel cuore del quartiere lido da parte della coordinatrice comunale Lidia Albani e dei candidati, hanno partecipato l' On. Nazario Pagano, il Consigliere regionale Emiliano Di Matteo, la coordinatrice provinciale Rita Ettorre e il candidato Sindaco Jwan Costantini.

E' stata l'occasione per ripercorrere i cinque anni di buon governo della città, per illustrare alcuni punti programmatici per il prossimo futuro e per presentare la squadra che correrà con il simbolo di Forza Italia alle prossime elezioni amministrative.

La sede elettorale rimarrà a disposizione di tutti coloro che vorranno confrontarsi con i candidati sulle tematiche politiche e sulle esigenze della città.