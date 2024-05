ELEZIONI / È UFFICIALE, NICOLA SALINI SI CANDIDA SINDACO DI PENNA SANT’ANDREA: “È VENUTO IL MOMENTO DEL RINNOVAMENTO”

“Mi candido”. L’attesa ufficialità è arrivata nelle ultimissime ore: Nicola Salini, già commissario dell’Ater di Teramo e poi membro dello staff del commissario alla ricostruzione Legnini, si candida Sindaco di Penna Sant’Andrea. A sostenerne la corsa verso la fascia tricolore, sarà la lista “Consenso Comune”, la stessa che cinque anni fa lo accompagnò nell’identica sfida. Che identica sarà in tutto e per tutto, visto che Nicola Salini sfiderà anche questa volta il ricandidato Sindaco uscente, Severino Serrani. Di diverso, però, ci sarà la composizione della civica di Salini, perché tra i candidati, per ora ancora top secret, figurano anche persone che non appartengono all’area di Centrosinistra, ma che fino ad oggi sarebbero state più vicine al Centrodestra dell’amministrazione uscente. “Segnale importante della necessità di un rinnovamento - commenta lo stesso Salini - la nostra è una lista espressione di una dinamica politica che si fonda sul gruppo e sulla condivisione, al contrario delle logiche di presenzialismo personalistico che hanno invece ispirato il governo cittadino in questi anni”.

Il programma della lista Consenso Comune, che sarà presto presentato nel dettaglio, è l’espressione diretta di quelle che lo stesso candidato Sindaco Salini considera le più gravi mancanze dell’amministrazione attuale: “La ricostruzione ferma - spiega Salini - ma anche i borghi mai riqualificati, solo per citare problemi che la cittadinanza avverte e che, pur governando da anni, l’attuale squadra di governo non è riuscita ad affrontare, rendendo ormai non più rinviabile quel rinnovamento che dovrà, poi, piantare i semi della rinascita prima e dello sviluppo poi della nostra Penna Sant’Andrea”.