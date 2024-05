ELEZIONI A GIULIANOVA/ ECCO LA LISTA DI FRATELLI D'ITALIA

Fratelli d’Italia Giulianovarende noti i nominativi dei candidati al Consiglio Comunale, a sostegno del sindaco Jwan Costantini:

1 - Gianni Mastrilli

2 - Laura Ciafardoni detta LAURA

3 - Gianluca Conte

4 - Paolo Vasanella

5 - Riccardo Ridolfi

6 - Andrea Gallié

7 - Barbara Brunella Piane detta BRUNELLA

8 - Francesco Di Bonaventura detto CHICCO

9 - Nancy Montebello

10 - Alessandra Felicioni

11 - Carlo Tacchetti

12 - Eloisa Stella Recanatese

13 - Valeria Martini

14 - Roberto Germini

15 - Marialuigia Orfanelli detta GIGGIA

16 - Matteo Francioni

I coordinatori del circolo Fratelli d’Italia Giulianova, Marialuigia Orfanelli e Matteo Francioni esprimono grande soddisfazione per le presenze in lista, frutto del costante e crescent impegno sul territorio che ha portato alla formazione di una lista contraddistinta da candidati già noti per la loro militanza - anche in altre compagini politiche - che affiancheranno con la loro esperienza le nuove presenze.

Confidiamo in particolare, sui giovani candidati che con il loro entusiasmo daranno nuovo impulso alla campagna elettorale e sapranno essere protagonisti dell’ attività politica e amministrativa.

Fra i candidati si sottolinea con piacere il rientro di Paolo Vasanella nellefile di Fratelli d’Italia, l’ingresso del Consigliere Gianni Mastrilli e dell’ex assessore Laura Ciafardoni.