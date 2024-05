ELEZIONI A TORANO/ E' SFIDA A DUE TRA LA SINDACA CIAMMARICONI E LUCA FRANGIONI

La bella sindaca di Torano non sarà sola in questa tornata elettorale di giugno ma se la dovrà vedere con un pezzo "forte" del centrodestra: Luca Frangioni (ex vice presidente della Provincia) che ha deciso di sfidarla alle prossime comunali oramai alle porte. Entrambe le coalizioni saranno civiche anche se Anna Ciammariconi è di dichiarata fede di centrosinistra a firma Dino Pepe che la volle seduta sulla poltrona di sindaco da subito. Frangioni è consigliere uscente a Torano nella lista "Un impegno in Comune". Dunque a Torano sarà sfida a due o meglio sfida tra Pd e Fdi. I lettori decideranno chi sarà il prossimo sindaco.