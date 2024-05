ELEZIONI / VENERDÌ TOUR ELETTORALE DI PATRICIELLO NEL TERAMANO

Sarà una giornata intensa, di incontri, di confronti, di visioni e di prospettive, quella che

l’europarlamentare Aldo Patriciello candidato nella lista della Lega alle Elezioni Europee dell’8 e 9

giugno, terrà in provincia di Teramo

VENERDI’ 10 MAGGIO

Ricco il programma, che vedrà l’eurodeputato protagonista di una serie di appuntamenti con gli

elettori, ai quali presenterà il progetto politico della Lega e, in particolare, quello elaborato dallo

stesso Patriciello per le sei regioni del Collegio Meridionale, tra le quali l’Abruzzo.

Ecco il dettaglio della giornata

CONFERENZA STAMPA

TERAMO, BAR SAN MATTEO - C.SO SAN GIORGIO, 2 - ORE 10,00

a seguire

CONVEGNO: L'EUROPA CHE VOGLIAMO PER I CITTADINI E LE IMPRESE

TERAMO, SALA CONFERENZE BAR SAN MATTEO - ORE 10,30

APERITIVO ELETTORALE

-

GIULIANOVA

LIDO RISTORANTE "NOVAVITA" - ORE 12,00

INCONTRO PUBBLICO CON OPERATORI BALNEARI

ROSETO DEGLI ABRUZZI - VILLAGGIO LIDO D'ABRUZZO - ORE 15,30

INCONTRO PUBBLICO

-

SILVI

SALOTTO 47 - ORE 16,30

INCONTRO PUBBLICO

-

TORDINIA/VILLA RIPA

SALA EVENTI "PANETTA" - ORE 18,00

INCONTRO PUBBLICO

-

MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

CASALE BORGO SPOLTINO - ORE 19,30