LEGA, LA FASULO ABBANDONA D'ERAMO, AL SUO POSTO RABBUFFO: "NON CONDIVIDEVO PIU' LE SCELTE DEL PARTITO DA TEMPO", SI CANDIDA CON IL SINDACO DI GIULIANOVA

Berardo Rabbuffo è il nuovo coordinatore della Lega della Città di Teramo che prende il posto di Arianna Fasulo. È quanto rende noto il Segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo.

Già vice sindaco e consigliere regionale, Rabbuffo è capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

“È un uomo politico e un amministratore di grande esperienza e in tutti i ruoli che ha ricoperto ha dimostrato grande equilibrio. La sua nomina - afferma D’Eramo - rappresenta un importante valore aggiunto nella struttura del nostro partito”.

Rabbuffo subentra ad Arianna Fasulo che con grande determinazione commenta così l'abbandono del partito di Salvini: "Io sono stata assente alla scorsa campagna elettorale regionali, sono felicissima che sia stato nominato al mio posto Rabbuffo, una persona che stimo tantissimo e sono certa che porterà avanti dicorsi politici a livelli importanti. Da novembre avevo deciso di chiudere con la Lega perchè non condividevo più le scelte del partito e per questo non mi ero interessata della campagna elettorale per le regionali. Arianna Fasulo si candiderà con la lista di Noi Moderati di Paolo Tancredi in appoggio al Sindaco Costantini a Giulianova di prossima presentazione.

Rabbuffo ringrazia D'Eramo per la nomina e assicura che "lavorerò per riprenderci il Comune di Teramo in primis".