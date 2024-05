ELEZIONI / ASSESSORE CAMPLESE SI CANDIDERÀ CONTRO IL SINDACO AGOSTINELLI

In attesa che si definisca la candidatura a Sindaco per il Centrosinistra (ci siamo quasi), con la scelta del competitor del Sindaco uscente Federico Agostinelli, c’è una notizia che scalda la politica farnese: la scelta di un assessore dell’attuale Giunta, che si ricandiderà ma non con il ricandidato Sindaco Agostinelli. A cambiare schieramento politico, scegliendo di correre per la civica anti-Agostinelli, sarà Luca Di Girolamo, che nella giornata di oggi dovrebbe ufficializzare la sua decisione con una nota. Intanto, sul fronte del candidato Sindaco per il quale anche lo stesso Di Girolamo, si profila una soluzione per certi versi clamorosa: quella di una donna con un cognome politicamente conosciutissimo. Oggi se ne saprà di più.