ELEZIONI / ATRI, IL CENTROSINISTRA SI SFALDA, MARCONE NON PIACE A TUTTI, C’È UNA FRONDA CHE VUOLE CANDIDARE ROBERTO PROSPERI

Si complica la scelta del candidato Sindaco per il Centrosinistra atriano. Quando ormai sembrava deciso - ed era infatti già stato annunciato - che a contendere la fascia tricolore all’uscente Piergiorgio Ferretti, sarebbe stato Gianmarco Marcone, la scelta potrebbe tornare in discussione, specie per quello che riguarda il Pd. Sembra infatti che, alla prova delle candidature, il nome di Marcone (che era già stato candidato Sindaco non eletto, e che si era candidato alle ultime regionali, con identica sorte) non sia risultato così attrattivo. In particolare, proprio tra i dem quella candidatura non sarebbe considerata così forte, al punto che si affaccia l’ipotesi di una lista guidata da Roberto Prosperi, ex presidente dell’Asp 2, che sarebbe alternativa sia a Ferretti che a Marcone.