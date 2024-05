ELEZIONI A CAMPLI/ FABIANA MARIANI, SORELLA DEL CONSIGLIERE REGIONALE SANDRO, SI CANDIDA A SINDACO PER LA SINISTRA, QUARESIMALE E' IN LISTA CON AGOSTINELLI

Alle elezioni amministrative di giugno a Campli a sfidare il sindaco uscente Federico Agostinelli ci sarà Fabiana Mariani: ingegnere, sorella del consigliere regionale Sandro. La professionista è stata individuata da forze civiche, centriste e di centrosinistra come figura ideale con la quale costruire un progetto che possa ostacolare il bis di Agostinelli e invertire la rotta politica-amministrativa nel centro farnese. In lista per Mariani ci sarà anche l'ex assessore con Agostinelli: Luca Di Girolamo passato adesso a sinistra.

La decisione è giunta dopo la nota di stamattina nella quale si è appreso che Quaresimale sarà in lista in appoggio a Federico Agostinelli e al centrodestra. Questa la nota:

Ho scelto di mettermi a disposizione del mio Comune, Campli, candidandomi nella lista ‘A Tutto Campli’ a sostegno del Sindaco, Federico Agostinelli”. È quanto dichiara l’ex Assessore regionale, Pietro Quaresimale, sciogliendo la riserva in merito alla sua partecipazione alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. “Il progetto ‘A Tutto Campli’ - che ho contribuito a fondare insieme a Federico Agostinelli, Antonio Francioni e tanti altri amici - ha portato al nostro territorio dieci anni di buon governo e di crescita. Abbiamo deciso, insieme, di non disperdere quanto fatto finora, ma di rafforzare e rilanciare l’azione amministrativa per garantire al nostro Comune altri cinque anni, e oltre, di buona amministrazione per Campli. Le nostre amministrazioni hanno rappresentato un modello in Provincia di Teramo e in tutta la regione Abruzzo. L’ambizione è di continuare questo lavoro, migliorandolo dove necessario, tenendo fede alla natura civica della nostra lista e nella massima collaborazione con il Governo centrale, la Regione e l’ufficio per la ricostruzione”.



“La decisione di Pietro Quaresimale - ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli, candidato alla carica di primo cittadino - è coerente con una storia amministrativa e politica decennale, iniziata dai banchi dell’opposizione più di dieci anni fa e proseguita fino ai giorni nostri. Sono stati dieci anni di successi grazie al lavoro di tutti i componenti delle nostra squadra che si rafforza ulteriormente grazie alla disponibilità e all’impegno di Pietro Quaresimale. Adesso è il momento di completare il nostro progetto per Campli, ripartendo dai tanti obiettivi raggiunti per andare verso nuovi e ancora più ambiziosi traguardi. Per farlo mettiamo in campo la squadra migliore che sarà presentata, insieme al programma, nei prossimi giorni”.

Di contro si candida nella lista di Fabiana Mariani l'ex assessore di Agostinelli: Luca Di Girolamo uno dei pochi ancora rimasti in Lega (ma per quanto ancora?) che anche lui ha inviato la nota. Dietro questa decisione ci sarebbero delle incomprensioni tra lui e il dottor Francioni:

Il Sindaco Federico Agostinelli non ha ritenuto opportuno proseguire il progetto per Campli avviato 5 anni fa, escludendo me ed altri dalla squadra delle prossime elezioni amministrative comunali del 8 e 9 giugno. Dietro questa scelta, nonostante l’impegno quotidiano, il diktat di una parte politica a me avversa.

Una scelta che delegittima il nostro primo cittadino, che indebolisce la maggioranza, e che apre scenari alquanto “inquietanti” visto che, qualche politico estraneo alla realtà Camplese, pretende di decidere le sorti del nostro Comune ponendo veti e imponendo nomi.

Con questa decisione Agostinelli certifica inoltre due cose: la sua subalternità ai decisori esterni e la fine dell’esperienza civica della sua lista nata 5 anni fa. Senza dubbio è ormai ostaggio di logiche politiche e partitiche che nulla hanno a che fare con il bene di Campli. La maschera del civismo inoltre e del bene collettivo non esiste più: Agostinelli è prigioniero di giochi politici di qualcuno, mentre i nostri cittadini devono sapere che i tavoli su cui si decide il destino di Campli sono altrove: a Teramo ed in Regione Abruzzo. Questa imposizione certifica, se mai ve ne fosse stato ancora bisogno, che nelle ultime elezioni regionali, c’è stata una parte che ha giocato per far vincere Campli ed un’altra parte della maggioranza che ha votato contro i camplesi, decidendo di sostenere candidati esterni. Scelte che non ho condiviso e per cui il sottoscritto oggi paga dazio per la coerenza delle sue posizioni.

Questa rottura nella maggioranza, che ripeto indebolisce il sindaco uscente, non ha precedenti a pochi giorni dal voto.

Dopo aver ascoltato il territorio, ho deciso di metterci la faccia, di condannare questo modo di intendere la politica e di proseguire nel mio percorso di vero civismo comunale.

Non voglio passare per la vittima di turno, ma nemmeno voglio essere la vittima sacrificale dei giochi di potere della mia ex maggioranza, da cui prendo nettamente le distanze per i metodi che stanno applicando. Non posso riconoscermi in questo modo di fare e intendere la politica. Credo infatti che l'impegno pubblico consista nel preferire sempre il bene dei cittadini e non la carriera personale. Per questo ho deciso di aderire a una lista civica che sta nascendo in vista delle prossime elezioni amministrative, mettendo al servizio di un gruppo preparato e maturo tutta la mia esperienza amministrativa.

Campli merita di andare davvero “Oltre” queste logiche.

Luca Di Girolamo

Assessore del Comune di Campli