ELEZIONI A CAMPLI/ ECCO CHI E' FABIANA MARIANI CHE SI CANDIDA CONTRO AGOSTINELLI

E' una donna ingegnere che lavora fuori regione: all'Anas a Roma Fabiana Mariani sorella del più noto politico di lungo corso Sandro. Classe 1985 viene dipinta come una donna tosta, ha due figli. E' la prima volta che si cimenta in una esperienza politica e lo fa per il suo comune: quello di Campli appunto, un pò trascinata dal fratello ma anche dalla voglia di poter ambire ad un riscatto e ad un rilancio della cittadina farnese, che ad esempio, per quello che riguarda il sisma, è ancora ferma al palo da anni. Da questo punto di vista il centrosinistra vuole e farà una campagna elettorale mirata, un rilancio immediato atteso da oltre dieci anni. Un altro campo sul quale lavorare è il bilancio comunale con l'inserimento di nuovi progetti ambiziosi che vanno oltre il campo enogastronomico. Presto ci sarà la presentazione di Fabiana Mariani e della lista ad essa collegata all'interno del quale ci sono tutte le anime del centrosinistra. In lista anche l'ex assessore Luca Di Girolamo.