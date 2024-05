ELEZIONI A GIULIANOVA/ ECCO LA LISTA DI FORZA ITALIA

Coordinamento comunale Forza Italia Giulianova

In occasione delle prossime elezioni amministrative, a sostegno di Jwan Costantini Sindaco, Forza Italia scende in campo con uomini e donne che hanno deciso di candidarsi per mettere al servizio della città le proprie competenze e capacità. Obiettivo del gruppo, ciascuno nel proprio ambito sociale e professionale, è quello di dare continuità al lavoro svolto fino ad ora e contribuire con nuove idee a migliorare Giulianova.1 ALBANI LIDIA2 BATTESTINI MARCO detto BATTISTINI3 CALAFIORE PAOLO4 CIAFARDONI ERNESTO5 CIPOLLONI IVAN6 CIPRIETTI MARCO7 DE BENEDICTIS DALIDA8 DEZZI ANDREA MARIA detta DEZI9 FARAONE DANIELA10 FERRONI ALESSIA11 MUCCICONI LUCA12 RENZI GIANLUCA13 SILVESTRIS GIANLUCA14 SPINOZZI MANUELA15 TOSTI JESSICA16 ZACCAGNINI SANDRO