VIDEO/ ELEZIONI A CAMPLI, FABIANA MARIANI SI PRESENTA: «METTO IN CAMPO TUTTA LA MIA PASSIONE PER IL TERRITORIO»

«Mi candido per mettere in campo tutta la mia passione per il territorio». Lo evidenzia appena ufficializzata la sua candidatura, oggi, la candidata del centrosinistra al comune di Campli, Fabiana Mariani, sorella del più noto: Sandro che corre contro l'uscente Federico Agostinelli. Mariani dice anche: "No allo spopolamento e allo sconforto che leggo dagli sguardi dei nostri cittadini, dico no ad un paese molto deteriorato. Mi candido anche per vedere una Campli a sei velocità che guardi al bene comune. La mia lista e i miei candidati sono stati scelti per portare un valore aggiunto alla città".