ELEZIONI A PINETO/ IL MOVIMENTO CINQUE STELLE SCENDE IN CAMPO CON DELL'ORLETTA

Il Movimento 5 Stelle Pineto conferma la sua partecipazione alle prossime elezioni amministrative del 8 e 9 Giugno nella lista civica di centrosinistra “Siamo Pineto”. A concorrere per il rinnovo del Consiglio Comunale saranno l’ex assessore al bilancio e al personale dott. Filippo da Fiume e il candidato consigliere alle passate elezioni regionali Ing. Santino Ferretti. La decisione di appoggiare il candidato sindaco indicato dal PD, l’avvocato ed ex vice sindaco uscente Alberto Dell’Orletta, è arrivata in seguito ad un confronto serrato tra i partiti. Pur riconoscendo le difficoltà di dialogo iniziali incontrate nei rapporti con il Partito Democratico locale, siamo altresì molto soddisfatti dell’accordo politico raggiunto, basato su un programma elettorale che pone al centro del suo percorso la partecipazione attiva dei cittadini e l’attenzione rivolta alle esigenze di tutto il territorio. Il M5S Pineto quindi, con grande senso di responsabilità, mette a disposizione della coalizione progressista pinetese le sue energie migliori e pone al centro del proprio agire politico temi quali la messa in sicurezza del territorio, il sostegno alle fasce più deboli della società, lo sviluppo ecosostenibile del territorio con l’implementazione della costituenda Comunità Energetica, il rilancio del settore turistico, la creazione di spazi sociali per giovani e non e l’individuazione di un piano casa per le famiglie che vogliono vivere nella nostra cittadina per tutto l’anno. Il percorso iniziato nella passata consigliatura deve riprendere lì dove si è interrotto. Gli anni a venire saranno determinanti per il futuro sviluppo della nostra amata Pineto e noi del M5S siamo pronti a dare il nostro fattivo contributo. Un grande in bocca al lupo ai “nostri” candidati consiglieri Filippo Da Fiume e Santino Ferretti e naturalmente al candidato sindaco della lista Siamo Pineto Alberto Dell’Orletta…a riveder le Stelle!!!