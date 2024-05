ELEZIONI A GIULIANOVA/ ECCO LA LISTA DEL PD PER ALBERTA ORTOLANI

Il Partito Democratico di Giulianova concorrerà alle imminenti elezioni amministrative con una sua lista all’interno della coalizione di centro sinistra “Patto per Giulianova”, al fianco de Il Cittadino Governante (con altre 2 liste di appoggio) e del Movimento Cinque Stelle e a sostegno della candidata Sindaca Alberta Ortolani.

La lista è composta da sedici candidati, rappresentativi di tutta la cittadinanza in quanto residenti in quartieri diversi, impegnati in molteplici settori professionali e portatori di sensibilità e competenze variegate.

Inoltre, la lista rispecchia in pieno la linea di rinnovamento e di apertura che il Partito Democratico di Giulianova ha deciso di perseguire, schierando, per la maggior parte, volti nuovi, provenienti dalla società civile e, soprattutto, molti giovani, decisi ad impegnarsi per il bene della loro città. Ciascun candidato si dedicherà, con serietà e passione, ad una impegnativa campagna elettorale con l’obiettivo di imprimere una sostanziale svolta a Giulianova.

Sabato 11 maggio, alle ore 17:30, presso Palazzo Kursaal, la lista e i candidati saranno ufficialmente presentati insieme agli altri componenti della coalizione di centro sinistra.

Lista candidate/i

- Marchionni Oreste, detto Oreste - Di Fabio Bianca

- Angelozzi Simona

- Balducci Marco

- Caniglia Mattia

- Ciabattoni Gabriele

- Corneli Domenico, detto Mimì - De Benedictis Matteo

- Di Giampietro Angelo

- Di Rocco Mauro

- Lamolinara Mauro, detto Totò - Matone Alessandra, in Ettorre - Pagano Giulia

- Piccinini Alessio

- Pomante Patrizia

- Virgili Ilaria