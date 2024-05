A SORPESA (MA POI MICA TANTO PER NOI) IL CONSIGLIERE CAVALLARI CANDIDA A TOSSICIA TARQUINI CONTRO TIMOTEO E MARIANI

Colpo di scena nel piccolo paesino di Tossicia e forse neanche tanto per noi giornalisti, di sicuro sarà stato un colpo di scena per Nando Timoteo che pensava da settimane di fare il solo candidato sindaco. Così non sarà perchè il vecchio sindaco degli anni passati che governò con non pochi problemi nel suo ultimo mandato sollecitato dal consigliere regionale Cavallari ha deciso di ributtarsi nella "mischia". E così, è stata presentata la lista “Tossicia Futura” a sostegno del candidato sindaco Franco Tarquini.

Si legge nella nota diramata dai fedelissimi di Cavallari: "La necessità di ridare un’amministrazione efficiente a Tossicia, mediante un progetto che guardi davvero al futuro, ci ha spinto ad accettare la sfida elettorale, nell’ottica di restituire ai nostri cittadini la possibilità di scegliere democraticamente chi dovrà guidare il nostro comune nei prossimi cinque anni.

L’esperienza delle cose ben fatte e l’entusiasmo del rinnovamento, hanno guidato la composizione della nostra lista, che affianca al candidato sindaco Franco Tarquini, dieci candidati consiglieri, fortemente motivati ad impegnarsi per il benessere del nostro Comune:

BELLINI Ivan, 34 anni (Impiegato - Geometra)

CONSORTE Pasquale, 63 anni (Ex capo movimento azienda trasporti TUA - Pensionato)

DARTAGNAN Iacopo, 34 anni (Commerciante)

DI CARLO Domenico, 34 anni (Impiegato - Geometra)

DI GIAMMARCO Silvia, 29 anni (Insegnante)

DI SIMONE Alessandro, 23 anni (Impiegato - Geometra)

ESPOSITO Eugenio, 33 anni (Ingegnere)

FERRI Cinzia, 53 anni (Funzionario Pubblica Amministrazione)

MENEI Martina, 36 anni (Pianista - Insegnante)

RISPOLI Cleto, 67 anni (Ex operaio metalmeccanico - Pensionato)

Espletate le formalità burocratiche, la campagna elettorale sarà inaugurata con la presentazione della lista ai cittadini di Tossicia nella centralissima Piazza del Mercato, oggi sabato 11 maggio alle ore 18:00.

Chissà che ne penserà Sandro Mariani e Nando Timoteo...

Foto di Tarquini di repertorio