ELEZIONI A GIULIANOVA/ ECCO LE TRE LISTE DEL CITTADINO GOVERNANTE

Sono tre le liste facenti capo all'associazione "Il Cittadino Governante", che sosterranno nelle imminenti elezioni amministrative la candidata sindaca Alberta Ortolani. Tre formazioni eterogenee, con un'ampia distribuzione generazionale e una significativa componente femminile, quarantotto candidati con un forte radicamento sul territorio e che mettono a disposizione della città competenze importanti e diversificate. Denominatore comune delle tre liste ("Il Cittadino Governante per cambiare", "Giulianova Insieme Alberta Ortolani Sindaca", "Per Giulianova con Alberta Ortolani sindaca") l'entusiasmo e il fervore appassionato con cui ogni componente si è messo in gioco e con cui condurrà una campagna elettorale impegnativa, per consentire alla città quella svolta di serietà, capacità e trasparenza che attende da tempo.

I candidati verranno presentati sabato 11 alle ore 17.30 presso la Sala Kursaal, unitamente ai componenti delle liste di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che costituiscono la coalizione di centrosinistra. Un Patto per Giulianova unito da un programma per i prossimi cinque anni con i piedi per terra e la piena consapevolezza delle problematiche contemporanee, con idee-forza che abbiano il respiro del futuro ma capaci di prime concrete realizzazioni già nel presente.