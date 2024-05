È STATA PRESENTATA QUESTA MATTINA LA LISTA CIVICA “UNITI PER TORRICELLA” A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DI MONICA DI BLASIO A SINDACO

Questa mattina è stata presentata la Lista Civica “Uniti per Torricella” che sosterrà la candidatura di Monica Di Blasio a Sindaco di Torricella alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. “Quello che si è costituito attorno alla mia candidatura a primo cittadino è un gruppo di persone motivate e pronte a mettersi al servizio della collettività e del territorio con entusiasmo e tanta voglia di fare” spiega il candidato Sindaco. “Siamo pronti a far conoscere le nostre idee ed il nostro programma alla collettività consci che tanto è stato fatto, ma che tanto ancora c’è da fare per il bene di una comunità che chiede attenzione ed ascolto ed un nuovo slancio nell’attività amministrativa”.

“Ad affiancarmi in questa nuova avventura ci sarà un gruppo coeso dove “il noi verrà sempre prima dell’io”, con un giusto mix di esperienza e gioventù, che andrà a rappresentare tutto il nostro territorio e, con esso, le sue istanze. Come già sottolineato le parole d’ordine che animeranno l’attività della Lista Civica “Uniti per Torricella” saranno ascolto, dialogo e confronto costante con la cittadinanza, le associazioni, le istituzioni e con quanti hanno veramente a cuore come noi il futuro di Torricella” conclude Monica Di Blasio.

Questi i candidati della Lista Civica “Uniti per Torricella”

• Marco Bilanzola

• Iwan Brandimarte

• Fabrizio Calcagni

• Fabio D i Altobrando

• Francesca De Santis

• Paola Di Mattia

• Nino Falconi

• Annalisa Ioannone

• Giulia Sacchetti