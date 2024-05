ELEZIONI A CAMPLI/ ECCO I CANDIDATI DELLA LISTA “A TUTTO CAMPLI” PER AGOSTINELLI SINDACO

È stata presentata questa mattina la lista “A Tutto Campli - Federico Agostinelli Sindaco” che si presenterà alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. I candidati alla carica di consigliere comunale sono:



- Pietro Adriani

- Dante Bruni

- Antonio Della Croce

- Valentina Di Francesco

- Luigi Di Ubaldo

- Antonio Francioni

- Melissa Galli

- Laura Menchini

- Cristina Passacquale detta Cristina

- Sara Pettinaro detta Sara

- Pietro Quaresimale

- Agostino Rapini



“È una squadra - ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli - che unisce esperienza e nuove energie, persone che hanno già amministrato e giovani con grande entusiasmo. Ma soprattutto, è una squadra che rappresenta, in modo omogeneo, l’intero territorio comunale con le diverse esigenze e diversi bisogni. Voglio ringraziare tutti i componenti della lista, ma anche coloro che, per motivi personali, pur facendo parte della nostra amministrazione, hanno scelto di non ricandidarsi ma che continueranno a supportarci da bordo campo, come Laura Di Domenticantonio e Melissa Di Egidio”.