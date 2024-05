ELEZIONI A TORRICELLA/ ECCO I CANDIDATI PER DANIELE PALUMBI SINDACO

Sono 10 i candidati nella lista civica Torricella nel futuro a supporto di Daniele Palumbi, la squadra composta da 6 uomini e 4 donne è stata presentata oggi in comune con un programma concreto e ambizioso capace di risvegliare la crescita sociale ed economica del nostro territorio. Continueremo il grande lavoro portato avanti in questi 15 anni afferma Palumbi, puntando sulla messa a terra di cantieri e delle opere pubbliche già programmate oltre alla riqualificazione e rigenerazione del tessuto sociale del capoluogo e delle frazioni, nelle attività di promozione turistica e culturale del territorio e con le politiche mirate per i giovani, le famiglie e la terza età. Di seguito i nomi dei candidati consiglieri: Aldo Croce, Giulia Di Filippo, Tanya Di Giovanni, Arianna Di Medoro, Marco Di Nicola, Giustino D'Innocenzo, Roberto Perpetuini, Maurizio Piersanti, Luca Rastelli e Maria Roscioli.