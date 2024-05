ELEZIONI / GIULIANOVA, ECCO LE LISTE PER DI MASSIMANTONIO SINDACO

Sono stati depositati presso la segreteria del Comune di Giulianova i documenti che ufficializzano la candidatura a Sindaco di Giulianova di DANIELE DI MASSIMANTONIO, insieme alle due liste di appoggio. Queste sono composte da 16 candidati ciascuna e lo sosterranno nelle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi. Esse sono la lista di COLTURA POLITICA e quella di NOS-NOI.

Tale candidatura rappresenta la risposta ad un’esigenza di rinnovamento, manifesta nella Città, rispetto a schemi del passato, nella ricerca di nuove energie, competenze, esperienze, aspirazioni, entusiasmi.

Quella di DANIELE DI MASSIMANTONIO – giovane docente, impegnato nella cultura – attento ai bisogni sociali, capace di interpretare le sensibilità più diffuse nel tessuto cittadino, assieme ai candidati delle due liste di appoggio, è una risposta che viene da Sinistra, ma che vuole e saprà rivolgersi a tutta Giulianova. Si metteranno a disposizione donne e uomini, molti di essi giovani, che attraverso un programma e idee ben definite, porranno al centro della propria proposta tematiche fondamentali.

In particolare, l’attenzione sarà rivolta verso i temi che rientrano nell'ambito del Sociale in una società in cui si accrescono giorno per giorno le disuguaglianze; che riguardano il rispetto per l’Ambiente per lo sviluppo sostenibile; che difendono il Lavoro per la creazione di nuove opportunità; che valorizzano la Cultura per la crescita della nostra comunità; che promuovono la Partecipazione per riservare maggiore e doverosa attenzione verso i Quartieri più svantaggiati e cittadini desiderosi di esserci e contare.

A partire dai prossimi giorni e fino alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 saranno avviati incontri nella Città e nei Quartieri, per far conoscere il programma del candidato Sindaco DANIELE DI MASSIMANTONIO e dei candidati delle liste di appoggio di NOS-NOI e di COLTURA POLITICA. Il confronto con i cittadini sarà linfa vitale della nostra campagna elettorale.

Il Comitato elettorale per DANIELE DI MASSIMANTONIO Sindaco