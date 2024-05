ELEZIONI GIULIANOVA/ ECCO LA LISTA DI NOI MODERATI PER COSTANTINI SINDACO

Questa mattina, è stata depositata la lista di “Noi Moderati”, a sostegno del ricandidato sindaco Jawn Costantini, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno.

Il Coordinatore della Provincia di Teramo di “Noi Moderati” Bruno Valentini, ha commentato: “siamo orgogliosi di aver depositato questa mattina, la lista del partito del nostro leader politico, Maurizio Lupi, coinvolgendo il tessuto sociale, imprenditoriale e del no profit, della Città di Giulianova, un mix di esperienze professionali, culturali e politiche, con l’impegno diretto anche di giovani e donne, che ringrazio, per aver condiviso il nostro programma di governo della Città e per continuare anche a Giulianova, nel mantenere l’attuale filiera di buon governo nazionale e abruzzese ”.

La lista sarà presentata alla stampa e alla città, nei prossimi giorni.