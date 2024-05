ELEZIONI / PENNA SANT’ANDREA, PRESENTATA LA LISTA “UN IMPEGNO PER IL FUTURO” PER SERRANI CANDIDATO SINDACO



“Ho voluto una squadra affiatata e che rappresenti tutta la cittadinanza” afferma Severino Serrani, Sindaco

uscente di Penna Sant’Andrea.

“Oggi abbiamo presentato in Comune la lista “Un impegno per il futuro” e il

nostro programma, nato dal contributo fornito da tutta la mia squadra. Al suo interno candidati, che hanno

già maturato esperienze amministrative, ma anche concittadini che si candidano per la prima volta.

Fiero di tutti gli interventi portati a termine in questi anni come:

- la sicurezza: potenziando la rete di videosorveglianza, la pubblica illuminazione e la creazione del

Gruppo di Protezione civile locale, fondamentale nelle fasi emergenziali;

- la manutenzione delle infrastrutture stradali: garantendo e migliorando la sicurezza;

- l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola primaria, l’intervento di

efficientamento energetico nella scuola dell’infanzia;

- l’incentivazione all’attività sportiva: con lavori di ammodernamento e ristrutturazione degli impianti

presenti sul territorio, che hanno consentito di poter ampliare l’offerta di sport praticabili, anche

grazie all’affidamento e alla gestione ad un’ATI, composta da diverse associazioni sportive;

- la mitigazione del rischio idrogeologico: in Via Cona, Contrada Mortola e Frazione Trinità.

Il nostro programma rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso intrapreso 5 anni fa. L’impegno

della lista è quello di proseguire un’attività amministrativa corretta, partecipata e ispirata ai principi di

efficacia ed efficienza. Crediamo nei punti di forza della nostra comunità e siamo pronti a puntare su di essi

per consentire al nostro paese di prosperare.”

I candidati alla carica di Consigliere:

- Alessandra Baiocco

- Guido Iezzi

- Camillo Monticelli

- Moreno Quintiliani

- Mirko Renzitti

- Roberto Saputelli

- Alessandro Scavuzzo

- Lorenzo Serrani

- Ilenia Tullii

- Maria Carmine Ursini