ELEZIONI A GIULIANOVA/ SCENDONO IN CAMPO QUATTRO CANDIDATI A SINDACO E 282 ASPIRANTI CONSIGLIERI

Diciotto "squadre" in campo e 282 aspiranti consiglieri. I candidati a sindaco a Giulianova e le liste con i nomi dei 282 candidati consiglieri comunali.

JWAN COSTANTINI

Jwan Costantini sindaco

Paolo Bonaduce, Marco Cartone, Alessandro Conforti, Filippo D'Annunzio, Sandra Di Fronzo, Mariateresa Di Nicola, Giovanni Disisto, Fabio Fiorà, Maurizio Franchi, Gilda Giorgini, Domiziana Iacoviello, Luigia Marinozzi, Barbara Mercuri, Alfonso Persiani, Iwan Piccioni, Rita Piccioni.

Verso

Enrico Avetti, Andrea Giovanni Banfi, Pina Blasiotti, Roberta Brucoli, Riccardo Cichella, Stefano Di Marcantonio, Barbara Di Pancrazio, Ida Carina Di Valerio, Sara Ferrante, Simona Galante, Giovanni Massi, Annamaria Paolone, Alessandro Petrella, Giuseppe Tribuiani, Luigi Valentini, Giorgia Valiante.

Giulianova in movimento

Francesco Battista, Heida Ben Ismail, detta Elena, Melania Capeci, Alfonso Carullo, Andrea D'Antonio, Rosalba Di Giuseppe, Giuseppe Di Marcantonio detto Pippo, Massimiliano Fabretti, Antonio Grossi, Mia Lo Iacono, Andrea Lorenzi, Lorenzo Marà, Pamela Marà, Antonella Marchesani, Pietro Meloni, Carla Petitta.

Giulianova Turismo

Marco Di Carlo, Andrea Cicchinè, Antonio D'Elpidio, Antonio Fusaro, Cinzia Damiani, Diego Ciafardoni, Dino Mattucci, Francesca Pistilli, Mirco Marini, Nausicaa Cameli, Nevio Taralli, Piergiorgio Bizzarri, Rossella De Patre, Sabrina Masciangelo, Simona Di Stefano, Paolo Giorgini.

Obiettivo Giulia-Nova

Martha Canzerini, Giuseppe Cartone, Mirco Ciabattoni, Cristiana Cipolloni, Lorenza Del Sordo, Alice D'Emilio, Giampiero Di Candido, Lucia Di Girolamo, Michele Distefano, Fabrizio Mancini, Sonia Marziani, Roberto Mastrilli, Federico Montebello, Valentina Piccione, Marco Rascente, Antonio Serena.

Lega

Donatella Berilli, Matteo Carpineta, Marco Collevecchio, Barbara Cortellazzo, Gianluca D'Alberto, Natascia Di Ferdinando, Mauro Di Persio, Marco Di Virgilio, Daniele Lupi, Wanda Marziale, Maria Giovanna Mastropasqua, Walter Nicoletti, Celinia Anastasia Romano, Valentina Russo, Robertino Salemme. Nicola Savini.

Fratelli d'Italia

Gianni Mastrilli, Laura Ciafardoni detta Laura, Gianluca Conte, Paolo Vasanella, Riccardo Ridolfi, Andrea Gallié, Barbara Brunella Piane detta Brunella, Francesco Di Bonaventura detto Chicco, Nancy Montebello, Alessandra Felicioni, Carlo Tacchetti, Eloisa Stella Recanatese, Valeria Martini, Roberto Germini, Marialuigia Orfanelli detta Giggia, Matteo Francioni.

Forza Italia

Lidia Albani, Marco Battestini detto Battistini, Paolo Calafiore, Ernesto Ciafardoni, Ivan Cipolloni, Marco Ciprietti, Dalida De Benedictis, Andrea Maria Dezzi detta Dezi, Daniela Faraone, Alessia Ferroni, Luca Mucciconi, Gianluca Renzi, Gianluca Silvestris, Manuela Spinozzi, Jessica Tosti, Sandro Zaccagnini

Noi Moderati

Ivan Francesco Anaca, Mattia Bontà, Lorena Branciaroli, Tommasina De Matteis, Martina D'Agostino, Ivana Di Pasquale, Arianna Fasulo, Elisiano Fratti, Pierangelo Guidobaldi, Aldo Laurenzi, Maddalena Lionetti, Vito Alberto Losciale, Marco Martinelli, Cristiano Massacesi, Andrea Sabatini, Alfonso Sacconi.

ALBERTA ORTOLANI

Il Cittadino Governante

Franco Giancristofaro Arboretti, Alessandro Attanasio, Giovanni Cancellieri, Pier Luigi Carapucci detto Piero, Matteo Carletta, Gianni Cordone, Grazia Corini, Mino D'Antonio, Paolo De Cristofaro, Manuela De Falco, Rosanna Di Berardino, Vittoria Di Fabio, Piero Lattanzi, Katia Marà, Antonella Rocchi, Giulia Zarroli

Pd

Oreste Marchionni, detto Oreste, Bianca Di Fabio, Simona Angelozzi, Marco Balducci, Mattia Caniglia, Gabriele Ciabattoni, Domenico Corneli detto Mimì, Matteo De Benedictis, Angelo Di Giampietro, Mauro Di Rocco, Mauro Lamolinara detto Totò, Alessandri Matone in Ettorre, Giulia Pagano, Alessio Piccinini, Patrizia Pomante, Ilaria Virgili

M5s

Francesco Addesso, Giovanni Cianci, Alessandro Costantini, Orante D'Elia, Francesco Di Bonaventura, Mauro Di Criscenzo, Marcella Di Pietro, Massimo Esposito, Ginesio Picchini, Alessandra Quaranta, Liù Rizzo, Filippa Stroscio, Luigi Talamonti, Enza Tassoni

Per Giulianova

Carmine Adriani, Pierluigi Bandiera, Serena Baratiri, Ersilia De Ioanna, Gabriele Dell'Ovo, Michele Del Sordo, Veronica Di Marco, Andrea Di Pasquale, Giovanni Iaconi, Alvaro Mastrilli, Alessandro Misticoni, Maria Paola Palumbi, Carmelita Patacca, Sonia Rea, Romeo Rosignoli, Douglas Cristiano Scozzese

Giulianova Insieme

Marina Arrivas, Cesare Biondi, Francesco Caruso detto Franco, Pierluigi Casalena, Danilo Ciafardoni, Giuseppe Salvatore D'Antonio detto Pino, Antonella Danesi, Maurizio Di Filippo, Luana Di Gregorio, Luisiana Ettorre, Antonella Pizzuti, Danilo Ranalli, Edmondo Rapani, Stefano Scarafoni, Emiliano Tacconelli, Haloa Vianello

DANIELE DI MASSIMANTONIO

Coltura politica

Paolo Brecciarola, Pietro Carrozzieri, Valentina Castellani, Fabio Cicconi, Ethel Daniele, Carlo Di Marco detto "Leone", Simone Massimo Fanì, Matteo Giampietro, Cristian Giostra, Luca Mastrocola, Alessia Mazzagufo, Daniele Nardi, Giulia Pedicone, Pamela Petrella, Ludovica Raimondi, Sara Volpini.

Nos-noi

Paolo Angelini, Alessandra Arancio, Giuseppe Bizzarri, Gianmarco Ciccolone, Federico Cicconi detto Taccò, Orlando Del Grosso, Antonio Errico, Keti Iaconi, Dino Macera, Antonietta Narcisi, Stefano Pasina, Andrea Alicia Pezzini, Tania Reggiani, Roberto Saia, Paola Tomassilli e Gerardo Torraco.

ROMOLO LANCIOTTI

Giulia Unita

Marco Marà, Christian Andreani, Anna Arsuffi, Andrea Calderini, Marrica Canestri, Martina Caprioni, Aldo Di Giovanni, Adele Di Pietro, Zied Fekih Hassen, Denise Gualà, Mara Liebner, Luana Luciani, Marcello Mellozzi, Luciano Pomante, Giorgio Flavio Sisto, Gerardo Spinozzi

Insider

Andrea Fanelli, Anastasia Di Donato, Daria Occhionigro, Roberto De Bendictis, Francesco Di Stanislao, Matteo Lattanzi, Grazia Vagnozzi, Fabio Ciro Graziano, Mariavittoria Musilli, Valentina Forgione, Armando Mircea Goga, Stefano Ritrovati.