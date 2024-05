VIDEO / ANTONELLA BALLONE INAUGURA A SALERNO LA SEDE DEL SUO COMITATO ELETTORALE, CON FULVIO MARTUSCIELLO

Accompagnato dal calore di tanti cittadini, si è tenuto a Salerno il taglio del nastro della sede elettorale di Antonella Ballone, candidata al Parlamento Europeo per il Collegio Meridionale, e del ricandidato europarlamentare Fulvio Martusciello, capodelegazione di Forza Italia a Bruxelles.

Una sede che, come quella già aperta a Teramo, non vuole essere e non sarà un mero presidio di rappresentanza, ma si farà sportello attivo di ascolto e di incontro, per condividere coi cittadini il programma politico che sostiene la visione di Forza Italia per l’Europa che verrà.

Un progetto che ha radici antiche, valori profondi e un progetto di governo: «Perché Forza Italia - come ha ricordato la stessa Antonella Ballone - è l’unico partito italiano nel Ppe, un’appartenenza che ci permetterà di partecipare al vero governo dell’Europa, portando a Bruxelles le istanze dei nostri cittadini e dei nostri territori, io amo dire che votare Forza Italia è un po’ come votare doppio, proprio perché sappiamo di poter essere realmente parte attiva nella costruzione del futuro comune»

La sede del comitato elettorale di Antonella Ballone e Fulvio Martusciello è in via Mario Iannelli, 8