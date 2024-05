ELEZIONI/ ALBERTO DELL’ORLETTA: "PINETO È UN SENTIMENTO, CHE VA GOVERNATO!"

Nella splendida cornice del centro di Pineto,si è svolta la presentazione della lista “siamo PINETO!” e del suo candidato sindaco, Alberto Dell’Orletta.

Questi, in ordine alfabetico, i 16 candidati:

1. CANTORO Giuseppe

2. CANTORO Pierpaolo

3. COLLELUORI Beatrice

4. D’AGOSTINO Filippo

5. DA FIUME Filippo

6. DEL PRINCIPE Mario

7. ERASMI Massimina

8. FERRETTI Santino

9. FIORÀ Vincenzo

10. ILLUMINATI Marta

11. MARIANI Daniela

12. MARTELLA Jessica

13. PARADISI Marta

14. PAVONE Fabio

15. PLEVANI Vincenzo

16. SCIANITTI Camilla

La chiusura è toccata all’avvocato Alberto Dell’Orletta, che aprendo il suo discorso ha dichiarato: «A livello di impegno politico, questo finora è il momento più importante della mia vita ed ho il piacere di condividerlo con voi».

Circa i candidati in lista, questo un passaggio del discorso del candidato sindaco: «Il profondo senso di appartenenza alla città delle donne e degli uomini in lista è garanzia di capacità di affrontare le nuove sfide che il futuro imporrà nei più disparati campi, come quelli della sicurezza, della qualità ambientale, dello sviluppo sociale e urbanistico, della cultura e del turismo».

Circa e linee programmatiche, così Dell’Orletta: «Abbiamo grandi progetti che possiamo raggruppare in alcuni poli che vogliamo realizzare: il Polo Sanitario di Borgo Santa Maria, il Polo Scolastico del Quartiere dei Poeti, il Polo Sociale del complesso Poseidon. E altre visioni strategiche che vi spiegheremo nei prossimi giorni, prendendo atto volentieri dei consigli della cittadinanza. Per questo vi chiedo di starci vicino, di aiutarci e di consigliarci».