ELEZIONI/ IL SINDACO USCENTE MARIA MARSILII PRESENTA LA SUA SQUADRA E SCRIVE UNA LETTERA APERTA AI CITTADINI

La Nostra Canzano con Maria Marsilii Sindaco è la lista con la quale il primo cittadino uscente si ripropone nella suo comune. Questi i consiglieri in lista:

Gabriele Bucciarelli

Salvatore Capitanio

Lucio De Luca

Pasquale Di Carlo

Massimiliano Di Cesare

Claudio Di Egidio

Benedetta Di Giuseppe

Mario Filipponi

Rossana Gentilini

Cinque sono consiglieri uscenti: Bucciarelli (assessore) Capitanio, Di Cesare Di Giuseppe (vice Sindaco), Gentilini e cinque sono forze nuove: De Luca, Di Carlo, Di Egidio, Filipponi e Iezzi.

La Sindaca ha scritto una lettera aperta ai cittadini:

Care concittadine e cari concittadini di Canzano, sono trascorsi 5 anni dal giorno in cui avete scelto di darmi fiducia, concedendomi l’onore di servire la nostra comunità come Vostro sindaco.

Sono stati anni intensi durante i quali abbiamo condiviso tante cose insieme. Anni difficili segnati dalla pandemia, che abbiamo fronteggiato con il massimo impegno, nonché caratterizzati dalla necessità di mitigare il grave dissesto idrogeologico che ha colpito Canzano capoluogo.

Anni fruttuosi, nei quali il mio gruppo ha lavorato tanto per il territorio, ottenendo risultati tangibili per “cambiare verso”, ma chiaramente c’è ancora tanto da fare per rendere Canzano più bella, più attrattiva e soprattutto ancora più nostra, attraverso la conclusione delle opere e dei progetti avviati e con la programmazione di nuovi interventi.

Ed è proprio per questo che mi rivolgo a voi come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 e vi chiedo di rinnovarmi la fiducia per continuare il percorso che abbiamo iniziato insieme

La mia dedizione e la mia preparazione sono al vostro servizio, sono pronta ancora una volta a prendermi cura del nostro territorio, a essere portavoce dei vostri interessi e soprattutto dei vostri diritti.

Mi conoscete da sempre, sono nata e cresciuta a Canzano. Vivo a Canzano. Ogni giorno cammino per le sue strade, di cui conosco e amo ogni angolo. Questo paese è più di un luogo per me, è la mia casa.

Sono pronta, quindi, a iniziare una nuova avventura con la passione e il grande senso di responsabilità che mi caratterizzano, tenendo fede a quella vissuta e costruita e a quella ancora da realizzare guardando al futuro.

Con affetto e gratitudine, Maria