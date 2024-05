ANTONELLA BALLONE IERI A ROMA CON TAJANI PER L’APERTURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE E LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI

«È stata una grande emozione quella di ritrovarmi con tutti i candidati di Forza Italia alle Europee…

perché ho sentito vivo e fortissimo l’entusiasmo che anima in nostro partito e motiva il viaggio che

stiamo facendo tutti insieme».

Sul palco del Salone delle Fontane all’Eur, al fianco del leader di Forza Italia, Antonio Tajani, Antonella

Ballone ha preso parte ieri alla presentazione dei candidati europei di Forza Italia. Una grande festa, certo,

ma anche un importante momento per dibattere sui temi più importanti da trattare nel parlamento

europeo (casa, famiglia, imprese, sanità).

«Faccio mie le parole del nostro segretario Tajani, che ha voluto sottolineare come questa campagna

elettorale europea, ci dovrà vedere tutti impegnati in Europa: c'è bisogno della nostra forza, di persone di

esperienza in ambito europeo, affidabili, competenti e capaci, che si impegnano per il bene comune e con

Forza Italia. Il nostro è l’unico partito presente nel PPE, e dunque determinante a livello europeo, dalle cui

politiche i cittadini italiani e del Sud sono ben rappresentati».

È cominciata, dunque, la fase più importante della campagna elettorale per le Europee, che si chiuderà a

Napoli, con una grande festa di piazza il 6 giugno.

« È per me estremamente significativo - conclude Antonella Ballone, che in Campania ha recentemente

inaugurato la sede del suo comitato elettorale, con l’eurodeputato uscente Fulvio Martusciello - il fatto che

il Partito abbia scelto proprio una delle capitali del Sud, ovvero del nostro Collegio Meridionale, per una

serata che rappresenta quanto Forza Italia creda nel valore del nostro Mezzogiorno, quel valore che è la

ragione stessa della mia candidatura e sarà la base del mio impegno a Bruxelles per un’Italia e un Meridione

che sarà determinante nelle scelte Europee».